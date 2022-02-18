Байден сделает спецзаявление по Украине

Президент США Джо Байден в ночь с пятницы на субботу намерен выступить с обновленной информацией о ситуации вокруг Украины, сообщают в Белом Доме.

В администрации президента подчеркивают, что Байден намерен затронуть темы "о наращивании Россией войск на границе с Украиной", а также о "дипломатических усилиях по сдерживанию ситуации".

Выступление Байдена последует после его консультаций с западными союзниками. Президент США проведет телефонную конференцию с лидерами Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, а также руководством Евросоюза и НАТО.