Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по взрыву в Донецке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело по взрыву автомобиля в центре Донецка.

"Сегодня вечером в Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР произошел взрыв и возгорание автомобиля, принадлежащего начальнику народной милиции ДНР", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Чтобы установить всех причастных к этому инциденту, глава ведомства "поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке".