Блинкен принял предложение Лаврова о встрече 23 февраля

23 февраля пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава Госдепа подтвердил свою готовность к этой встрече.

"Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду", - цитирует РИА Новости ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Говоря о сроках, Псаки не смогла удержаться, чтобы в очередной раз не упомянуть о пресловутой "российской угрозе" в отношении Украины. Какая-либо "агрессия" в отношении Киева, по ее словам, исключила бы возможность запланированной на 23 февраля встречи.