Более половины немцев высказались против принятия Украины в НАТО

Более половины граждан Германии выступают против принятия Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ARD.

Согласно опубликованным данным, 31 процент респондентов высказался против вступления Украины в альянс в ближайшие годы, еще 22 процента опрошенных вообще не согласны с принятием этой страны в НАТО. Обратной точки зрения придерживаются лишь 28 процентов немцев. При этом 19 процентов респондентов не смогли определиться со своей позицией или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился 15-16 февраля, когда Запад нагнетал истерию вокруг якобы планируемого "вторжения" России на Украину. Москва выступает против принятия этой страны в НАТО, поскольку это создаст угрозу безопасности России, и ждет от альянса гарантий, что этого не произойдет. Отдельные западные политики признают, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, однако юридически обязывающих гарантий Запад не дает.

Напомним, Украина ранее отказалась от своего внеблокового статуса и внесла в Конституцию пункт о движении к присоединению к НАТО. Страна получила статус партнера блока с расширенными возможностями.