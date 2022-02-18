ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты

За нарушение запрета на выпуск и обращение частной цифровой валюты в России может грозить штраф до одного миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект ЦБ.

"ЦБ разработал и направил в Минфин два законопроекта, в одном предлагает запретить оборот и выпуск криптовалюты, во втором прописал штрафы за нарушения", - рассказал источник агентства.

Кроме того, регулятор предложил запретить распространение рекламной информации об этом виде активов.

Центробанк также выразил желание получить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел при нарушении кредитными организациями и другими участниками финансового рынка запрета на владение частными цифровыми валютами.