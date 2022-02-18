Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта вырастет в полтора раза

Количество работодателей, планирующих проведение корпоративов на 23 февраля и 8 марта, в этом году выросло в полтора раза (до 43%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В прошлом году этот показатель составлял 29%, в 2020 - 40%.

Большинство мероприятий пройдут в формате офисных чаепитий или небольших фуршетов.

Среди работодателей о готовности организовать корпоратив чаще всего говорили представители строительной отрасли и сферы услуг. При этом большинство мероприятий планируется провести в предприятиях и организациях со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников.