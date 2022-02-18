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18.02.2022 15:27
Рубрика: Культура

Что нового готовит весенняя ярмарка non/fictio№, которая пройдет в апреле

Текст: Наталья Лебедева
Команда Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ еще зимой приятно удивила всех новостью о том, что теперь у нас будет не одна, а целых две ярмарки - одна будет проходить весной, вторая в конце осени. И вот объявлены даты первой, весенней, non/fictio№, книжный праздник пройдет в уже почти ставшем родным Гостином дворе с 21 по 24 апреля.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Весенняя ярмарка, получившая название non/fictioNвесна-2022, как нам обещают, сохранит все лучшие традиции. Знакомые участники - около 300 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций со всей страны, которые привезут в Москву все самое лучшее, свежее и интересное. Привычные тематические разделы - детская программа, комиксы, антикварная книга и букинистика. Традиционно насыщенная программа, девять дискуссионных площадок и бесчисленное количество участников - российские и зарубежные писатели, поэты и драматурги, иллюстраторы, переводчики, критики, популяризаторы науки, кинематографисты, актеры, режиссеры и многие-многие другие.

Но будет и кое-что новое. "Весеннее продолжение традиционной ярмарки смещает акцент на развитие, новые формы существования контента и книги. Связь литературы, науки и культуры, электронные библиотеки, подкасты, персональные медиа, экосистемы и многие другие аспекты новой литературной жизни на этот раз с нами обсудят не только известные авторы и ученые, но и блогеры, и медиаличности", - раскрывают кое-какие секреты организаторы.

Чем же именно будут удивлять читателей и издателей? Во-первых, изменят традиционную планировку павильонов. В центре зала расположится Book Stock - специальная площадка для книжной распродажи. Здесь планируют напомнить читателям о замечательных книгах, которые незаслуженно ушли в тень. Любимые по книги по привлекательным ценам - что может быть заманчивее.

Во-вторых, появятся новые спецпроекты: "Галерея мемов" на тему интеллектуальной литературы и "Конкурс художественного чтения произведений выдающихся российских и зарубежных прозаиков и поэтов". Вновь возродится на ярмарке и раздел для истинных меломанов - Vinyl Club.

Фото: <a href="https://www.bolognachildrensbookfair.com/" rel="nofollow" target="_blank">bolognachildrensbookfair.com</a>
Три российские художницы украсят павильон Болонской книжной ярмарки

В-третьих, программа обогатится сразу несколькими кураторскими блоками. Например, глава издательства Ad Marginem Александр Иванов предложит поразмышлять о значении в современном технологичном мире гуманитарных наук. За серию дискуссий о естественных науках отвечает директор издательства "Альпина нон-фикшн" Павел Подкосов. Издатель и продюсер Дмитрий Ицкович готовит две спецпрограммы, посвященные образованию и экосистемам. Глава издательского дома "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова взялась за такие непростые темы, как гендерные исследования и история звука.

Наконец, еще одно заметное нововведение - День Блогера, который отметят 23 апреля.

А вот что остается неизменным, так это возможность купить билеты на non/fictioNвесна-2022 по привлекательной цене уже сейчас. Билеты продаются онлайн на сайте ярмарки.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction

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