Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток

Президент СССР Михаил Горбачев и канцлер Германии Гельмут Коль на встрече в Бонне в 1990 году. Фото: Michael Urban/REUTERS

Документ был обнаружен профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Как пишет издание, прежде он хранился под грифом "секретно". Он был составлен по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года. Они обсуждали вопрос безопасности государств Восточной Европы и признали, что членство этих стран в НАТО "неприемлемо".

В документе также отмечается, что в ходе переговоров ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции представители Запада дали ясно понять, что НАТО не будет расширяться, и альянс не может предложить членство в нем Польше и другим странам Восточной Европы.

"Мы дали понять Советскому Союзу на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах, что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы НАТО не должна расширяться на Восток ни формально, ни неофициально", - приводит Der Spiegel слова представителя США Раймонда Зейтца из того же документа.

Таким образом, были опровергнуты слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Североатлантический альянс "никогда не обещал не расширяться". Примечательно, что эти слова он произнес в интервью все тому же изданию Der Spiegel.

Заверения о нерасширении НАТО были даны взамен на согласие СССР на воссоединение Германии. И именно ФРГ спустя несколько лет стала "крестным отцом" первого расширения альянса на восток, включающего Польшу, Венгрию и Чехию.

Ранее президент РФ Владимир Путин не один раз говорил - Советскому Союзу обещали, что НАТО не будет продвигаться на восток. В ходе большой пресс-конференции в декабре 2021 года он, в частности, сказал:

"Мы четко и ясно дали понять - дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы, что ли, пришли к границам США или границам Великобритании? - обратил внимание Путин. - К нам пришли, на пороге нашего дома находятся. Разве это избыточное требование, не ставить никаких ударных систем у нашего дома?"

России, резюмировал он, важен не ход переговоров, а важен результат. По словам президента, нашу страну "надули, просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на Восток. Результат обмана - "пять волн расширения НАТО, и теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы".

"Вы требуете от меня каких-то гарантий, - обратился он скорее не к журналистке, а к западным властям. - Нет, это вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями".