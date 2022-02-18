Дипломат из РФ рассказал о лжи о российско-белорусских учениях на заседании ОБСЕ

Украина использовала совместное заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности для озвучивания клеветы о российско-белорусских военных учениях. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как отметил российский дипломат, созванное по запросу Украины совместное заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности стало "соркестрированным США и Британией мероприятием пропагандистско-истеричного характера".

"Прозвучавшие на этой встрече ложь и клевета в отношении совместных российско-белорусских военных учений вызывают не просто изумление, а, мягко сказать, шок, - подчеркнул Гаврилов. - Пытаться говорить с такими людьми на принятом профессиональном языке сейчас просто бесполезно, они просто не хотят слушать и воспринимать какие-либо аргументы". Российский дипломат добавил, что характер мероприятия лишь подтверждает правильность решения России не принимать в нем участие.