ДНР: Народная милиция ликвидировала украинских диверсантов

Народная милиция ДНР ликвидировала как минимум двух украинских диверсантов, еще трое ранены. Об этом проинформировал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, наблюдатели заметили перемещение двух групп спецназначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек вдоль лесополосы вблизи Железной Балки (под Горловкой). "Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить", - рассказал Басурин.

Он обратил внимание, что на месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца. А незадолго до этого были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке.

Инцидент произошел неподалеку от Горловки, где украинские диверсанты попытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе "Стирол". Пока не ясно, идет ли речь об одних и тех же боевиках.

Ранее Басурин также сообщил, что диверсанты пытались проникнуть и на нефтебазу в населенном пункте Еленовка, чтобы подорвать резервуары с ГСМ. По его словам, масштабных катастрофических последствий удалось избежать благодаря работе представителей силовых структур. Они оперативно прибыли на место после звонка охранника нефтебазы.