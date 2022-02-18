Эксперт рассказал, зачем производители уменьшают фасовку продуктов

Уменьшение фасовки со стороны производителей продуктов может объясняться несколькими причинами. Так, основной мировой тренд фасовки продуктов питания - упаковка на одну порцию или один перекус, рассказал "РГ" исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"В современных мегаполисах все больше людей живут одни и не привыкли готовить на несколько порций. В России пока упаковка из 3 яиц пока редкость. Но это удобно для людей, приехавших в командировку или привыкших питаться готовыми продуктами", - пояснил он.

Также иногда уменьшение фасовки объясняют низкой покупательной способностью населения. Но аргументация, что уменьшение упаковки поможет увеличить доступность продуктов питания для потребителей, эксперту представляется сомнительной. Поскольку тогда нетто-цена приобретения полезного продукта получается выше, а экономия мнимой. Наоборот, ввиду значительного удорожания упаковки большая фасовка весьма предпочтительнее для большой семьи, считает Востриков.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в последнее время производители продуктов все чаще уменьшают размер упаковки. Это помогает им при росте издержек сохранить прежнюю стоимость товара. На этот шаг идут, в частности, производители сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий. Например, шоколад теперь может весить 82 г вместо 85 г, а йогурты - 260 г вместо 270 г.