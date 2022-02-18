Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Свободный Идель-Урал"

Деятельность украинской организации "Громадьска организацiя "Вiльний Ідель-Урал" (ГО "ІДЕЛЬ") "Свободный Идель-Урал" представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Такой вывод сделала Генпрокуратура России после изучения поступивших в надзорное ведомство материалов.

В связи с этим, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, было принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности этой иностранной неправительственной организации. Там уточнили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения украинской организации сведений в перечень нежелательных иностранных и международных НПО.