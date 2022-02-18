ГК «Галс-Девелопмент» – лучший работодатель рынка недвижимости по итогам 2021 года

ГК "Галс-Девелопмент" по итогам 2021 года стала лидером "Рейтинга работодателей России - 2021" среди строительных компаний численностью до 1000 сотрудников и вошла в ТОП-20 общего рейтинга в категории среднего бизнеса.

Ежегодное исследование организовано порталом HeadHunter и является самым масштабным рейтингом России по количеству участников и объему параметров. В 2021 году в рейтинге приняли участие более 1900 компаний, 783 из них вышли в финал. Лучших работодателей выбирали 70 тысяч соискателей, а на платформе HeadHunter почти 250 тысяч сотрудников прошли опрос, позволяющий оценить их лояльность к работодателю.

"ГК "Галс-Девелопмент" восьмой год подряд принимает участие в рейтинге и с каждым разом улучшает свои позиции: в этот раз мы поднялись с 25 места общего рейтинга на 20-ое. Один из важнейших принципов компании в том, что человеческий капитал - наша главная ценность, основа развития. Сегодня в ГК "Галс-Девелопмент" работает более 400 человек, и благодаря слаженной работе всей команды мы ежегодно увеличиваем показатели компании и намерены совершенствоваться дальше", - отметил Андрей Чернуха, директор административного департамента ГК "Галс-Девелопмент".

Рейтинг лучших работодателей России проводится с 2010 года. Исследование оценивает компании по трем направлениям: эффективность деятельности HR-подразделения, отзывы соискателей и мнение сотрудников компании, их лояльность и вовлеченность в корпоративную культуру. Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле, суммированные показатели определяют итоговое место номинанта.

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Материалы предоставлены ООО "Галс-Девелопмент"