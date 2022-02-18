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18.02.2022 18:15
Рубрика: Власть

Глава комитета ГД: Фейки о "вторжении" РФ - ширма для поставок оружия Киеву

Текст: Татьяна Замахина
Нагнетание антироссийской истерии и фейки о "вторжении" РФ - все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В своем Telegram-канале политик высказал мнение, что миф о российский агрессии также стал прикрытием для усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников на Донбасс.

"Что мы видим теперь? - продолжил Слуцкий. - Минометные обстрелы и заявления глав ДНР и ЛНР о вынужденной эвакуации мирных жителей в российские регионы для спасения их жизней!"

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Причем, обратил внимание он, нагнетание происходит под незатихающие обещания антироссийских санкций из Вашингтона и европейских столиц.

"Все это лишает киевский режим, ведомый националистами и радикалами, остатков разума, - считает глава комитета. - Там считают, что заявления США и их союзников - это индульгенция для продолжения войны против своего же народа".

По его оценке, в комплексе это - "наглая и циничная комбинация для прикрытия вопиющего нарушения украинскими властями Минских соглашений". Слуцкий резюмировал, что такая политика - "настоящее потворство геноциду", которому подвергается русскоговорящее население Донбасса.

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