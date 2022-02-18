Глава Минэкономразвития представил нового руководителя Роспатент

Руководить федеральной службой по интеллектуальной собственности будет Юрий Зубов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее Юрий Зубов был заместителем главы Роспатента. Он сменил на посту Григория Ивлиева, ставшего избранным главой Евразийского патентного ведомства и в связи с этим отправившегося в отставку.

"Интеллектуальная собственность - важный источник экономического роста, - сказал на коллегии Роспатента глава Минэкономразвития Максим Решетников. - Такое назначение - подтверждение высокой оценки работы ведомства".

По данным Минэкономразвития, за три года инвестиции в сферу интеллектуальной собственности удвоились и достигли 700 млрд рублей, а ее общая стоимость составляет 6 млрд рублей.