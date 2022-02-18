Главы Минкультуры, Минцифры и Минобрнауки вошли в координационный совет РЦИС

Созданная по решению Президента РФ новая общероссийская общественно-государственная организация "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности" (РЦИС) предоставит бизнесу беспрецедентные возможности коммерциализации интеллектуальных прав.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков вошли в координационный совет РЦИС. Председателем РЦИС на съезде учредителей избран президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

РЦИС был создан в 2021 году Указом президента РФ "О создании Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности"". Учредителями выступили Минцифры России и Ассоциация IPChain, предоставившая свою блокчейн-инфраструктуру для оборота интеллектуальных прав.

Организации поручено взять на себя функции оператора сети IPChain, позволяющей фиксировать интеллектуальные права, а также создавать и использовать наиболее эффективные сервисы для их оборота. В Указе особо подчеркивается, что фиксироваться и оборачиваться посредством инфраструктуры смогут права на самые разные типы объектов, включая результаты научно-технического творчества, что направлено на развитие национальной креативной экономики.

Председатель РЦИС, Андрей Кричевский напомнил, что в 2017 году инфраструктура IPChain начиналась как частная инициатива участников рынка, увлеченных идеей корпоративного блокчейна как инструмента управления интеллектуальной собственностью. По его словам, переход сети в общественно-государственный статус однозначно указывает на то, что эксперимент был успешным: "Узлами нашей сети являются и государственные органы, такие как Суд по интеллектуальным правам, Роспатент и Росстандарт, и госкорпорации вроде "Роскосмоса" и "Роснано", и такие институты развития как "Сколково", РВК, а также частные компании, например, крупнейший в стране лейбл "Первое музыкальное". Всего в сети уже более 30 узлов. Приятно осознавать, что стандарты, практики, решения, которые мы создали для себя, оказались востребованы на уровне государства".

По словам Андрея Кричевского, общественно-государственный статус и участие профильных министерств делают инфраструктуру еще более привлекательной для бизнеса, а государственным органам это позволит "оценивать рынок с более близкого расстояния", чтобы обеспечивать адекватное регулирование. "Несмотря на то, что цифровые права легализованы российским законодательством, вплоть до последнего времени блокчейн не принимали всерьез. Общественно-государственное платформенное решение, учрежденное Минцифры во исполнение президентского указа, сделает цифровые инструменты максимально надежными в глазах рынка. Что же касается министерств, то они смогут наблюдать деловую практику буквально "изнутри" и принимать качественные управленческие решения", - отметил он.

Среди функций РЦИС и подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего рынок интеллектуальных прав в цифровой среде. Эти предложения будут касаться в том числе реализации государственных услуг и властных полномочий в цифровой среде. РЦИС предстоит стандартизировать форматы передачи данных и способы взаимодействия бизнеса с государственными службами и ведомствами, установить единые требования к цифровым решениям, которые используются при обороте прав.

Сегодняшние практики оборота интеллектуальных прав в России, особенно в области промышленной собственности, неконкурентоспособны, и РЦИС должен решить эту проблему, считает вице-президент Федеральной палаты адвокатов, советник адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Елена Авакян. "У нас фактически отсутствует свободный оборот интеллектуальных прав. Нет даже вменяемой поисковой системы, где можно было бы найти интересующий патент. Реестр патентного ведомства устроен так, что им могут пользоваться только профессионалы", - отметила она.

По словам правоведа, зачастую патент невозможно найти в системе, даже зная имя патентодержателя. "Я надеюсь, что появление Центра изменит ситуацию к лучшему, и мы увидим цифровые сервисы Роспатента, а также биржу интеллектуальной собственности, к которой смогут обращаться и физические лица, и компании. В идеале на такой витрине должен быть виден не только сам объект, но и все потенциально противопоставимое и близкое", - отметила она.

По словам Елены Авакян, для того чтобы выполнить эту задачу РЦИС придется подготовить целый пул нормативно-правовых актов, а главное - профинансировать строительство электронных систем, которые дадут российской сфере интеллектуальной собственности возможность развиваться в рыночном ключе и конкурировать с зарубежными площадками, компаниями, охранными документами.

Еще одно направление работы РЦИС - просветительская деятельность. Организация намерена популяризировать цифровые инструменты управления правами, в том числе в сфере технического творчества, где они пока не столь широко применяются из-за сложных регистрационных процедур и административных регламентов. В РЦИС полагают, что децентрализация патентной экспертизы, реорганизация профильного ведомства с развитием цифровых технологий также могут в значительной мере сблизить деловые традиции рынка промышленной собственности и практики оборота авторских и смежных прав. На смену бюрократическим процедурам готовы прийти удобные рыночные механизмы.

Наконец, согласно президентскому указу, РЦИС обязан содействовать укреплению международного сотрудничества в области обмена данными об интеллектуальных правах. Организация будет способствовать экспорту и продвижению на зарубежных рынках российских технологий, сервисов и стандартов обмена данными.

Директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин напомнил, что общественные объединения с участием государства создаются в тех случаях, когда поддержка гражданской инициативы критически важна. А развитие науки и предпринимательства, поддержка экспортного потенциала и создание условий для самореализации и выражения талантов сегодня относится к числу приоритетов государственной политики. "Соединение усилий профильных министерств и ведомств, обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, творческих союзов и объединений создаст новые возможности для защиты российских интеллектуальных прав и вовлечения их в гражданский оборот. Статус Общероссийской общественно-государственной организации обеспечивает надлежащую юридическую форму такой синергии", - отметил он.

В президентском указе сказано, что РЦИС создается в том числе в целях развития талантов и самореализации граждан. Кому-то может показаться, что проблематика оборота интеллектуальных прав слабо связана с творчеством как таковым, однако, в современной экономике одно почти невозможно отделить от другого. На это обратила внимание директор Роскультцентра Марина Абрамова: "Для развития креативного предпринимательства интеллектуальная собственность - базовый вопрос и ядро бизнеса. Только оформляя права на свои разработки, можно стать реальным участником рынка и планировать экспорт продукта. Очень важно, что данным вопросом займется общественно-государственная организация. Именно при таком взаимодействии возможна эффективная работа".

В Координационный совет организации, наряду с тремя федеральными министрами и председателем РЦИС Андреем Кричевским, вошли президент РСПП Александр Шохин, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан и президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев. В ближайшее время Координационный совет утвердит план работы.