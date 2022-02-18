Госслужащих заставят сдавать экзамен по русскому языку

Чиновников скоро заставят сдавать экзамен на знание русского языка и умение говорить на нем правильно, красиво, без канцелярита. Об этом сообщила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, член Совета при президенте РФ по русскому языку Маргарита Русецкая.

Напомним, что с 2005 года в стране действует закон "О государственном языке РФ". С его принятия прошло почти 17 лет. Язык, как и жизнь вокруг, изменился, поэтому документ требует поправок. Они оформлены в проект закона о русском языке и вынесены на обсуждение.

Эти поправки, рассказывает ректор, в частности, касаются публичной коммуникации.

"Эти изменения предполагают повышение внимания и ответственности за использования русского языка в публичной коммуникации, - объяснила Русецкая на пресс-конференции в РИА Новости. - Например, планируется ввести экзамены и аттестацию по русскому языку для государственных и муниципальных служащих".

Впрочем, подчеркнула она, экзамен коснется и педагогов, и научно-педагогических сотрудников образовательных организаций. "Москва стала одним из первых регионов, который включился в обсуждение законопроекта. Начинаем с чиновников, потому что они определяют качество публичной коммуникации, их слушают массы. Они уже сейчас сдают экзамены, которые определяют грамотность письменной речи, но устной в них практически не уделяется внимания".

По мнению ректора, нужен регулярный мониторинг уровня речевой культуры: для программ искусственного интеллекта это не составляет труда, нужна только государственная воля. "Понадобятся и программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для разных специальностей и должностей. Институт Пушкина и Национальное агентство по развитию профессиональной квалификации ведут работу по описанию компетенции "Работа с информацией". В нее входит и оценка грамотности. В основе лежит уже зарекомендовавшая себя методика "Пушкин-100", которая апробирована и в крупных корпорациях, и госучреждениях", - рассказала Маргарита Русецкая.

По мнению экспертов, в деятельность государственных органов должны быть включены лингвистические службы. "Они обеспечат, с одной стороны, анализ и коррекцию текстов официальных документов в соответствии с нормами современного русского языка, а с другой - будут работать на упреждение. В последнее время мы стали свидетелями того, как в русский ворвались такие слова, как "каршеринг", "карпулинг", "фулфилмент". Они безусловно отражают развитие нашего общества и экономики, но никто даже не подумал поискать русскоязычный аналог для этих понятий. Хотя удачные примеры есть. Скажем, название карты оплаты проезда на различных видах транспорта "Тройка", - заключила ректор Института Пушкина.