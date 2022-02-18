Госслужащих заставят сдавать экзамен по русскому языку

Новости

Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием в ней РФ 14:02
Опубликовано видео нападения на полицейских на "Тульской" 13:59
Песков назвал жесткость тренера залогом побед 13:54
В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку после коронавируса 13:52
Прощание с народным артистом РФ Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля 13:50
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции 13:48
Путин обсудил на Совбезе напряженность вокруг Украины 13:42
Песков назвал высылку американского дипломата ответом на провокацию 13:42
Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности 13:40
МОК инициировал решение вопроса об участии несовершеннолетних в Олимпиадах 13:36
Норвежец Якоб Ингебригтсен установил рекорд мира в беге на 1500 метров 13:29
На маневрах "Союзная решимость" отработают контратаки с боевой стрельбой 13:27
Метеобюро: Февраль взял курс на тепло 13:19
Песков: То, что происходит в Донбассе - это очень тревожные новости 13:19
Португалия смягчает коронавирусные ограничения 13:08
Конькобежец Крол выиграл олимпийское золото в забеге на 1000 м 13:01
Мосгорсуд приговорил педофила-рецидивиста к 22 годам строгого режима 12:58
Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпийских играх 12:55
Сигнал для своих: как работают помехозащищенные спутниковые антенны 12:44
"Макфа" прокомментировала сообщения об уменьшении упаковки макарон 12:39
Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО "Свободный Идель-Урал" 12:38
Дом-карусель из Архыза вошел в число самых необычных арт-объектов России 12:09
В Павловском Посаде открыт памятник воинам-интернационалистам 12:07
ЛНР сообщила о прибытии украинского спецназа в Донбасс 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 13:12
Рубрика: Общество

Госслужащих заставят сдавать экзамен по русскому языку

Текст: Елена Новоселова
Чиновников скоро заставят сдавать экзамен на знание русского языка и умение говорить на нем правильно, красиво, без канцелярита. Об этом сообщила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина, член Совета при президенте РФ по русскому языку Маргарита Русецкая.

Напомним, что с 2005 года в стране действует закон "О государственном языке РФ". С его принятия прошло почти 17 лет. Язык, как и жизнь вокруг, изменился, поэтому документ требует поправок. Они оформлены в проект закона о русском языке и вынесены на обсуждение.

Медведев: Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для мигрантов

Эти поправки, рассказывает ректор, в частности, касаются публичной коммуникации.

"Эти изменения предполагают повышение внимания и ответственности за использования русского языка в публичной коммуникации, - объяснила Русецкая на пресс-конференции в РИА Новости. - Например, планируется ввести экзамены и аттестацию по русскому языку для государственных и муниципальных служащих".

Впрочем, подчеркнула она, экзамен коснется и педагогов, и научно-педагогических сотрудников образовательных организаций. "Москва стала одним из первых регионов, который включился в обсуждение законопроекта. Начинаем с чиновников, потому что они определяют качество публичной коммуникации, их слушают массы. Они уже сейчас сдают экзамены, которые определяют грамотность письменной речи, но устной в них практически не уделяется внимания".

По мнению ректора, нужен регулярный мониторинг уровня речевой культуры: для программ искусственного интеллекта это не составляет труда, нужна только государственная воля. "Понадобятся и программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для разных специальностей и должностей. Институт Пушкина и Национальное агентство по развитию профессиональной квалификации ведут работу по описанию компетенции "Работа с информацией". В нее входит и оценка грамотности. В основе лежит уже зарекомендовавшая себя методика "Пушкин-100", которая апробирована и в крупных корпорациях, и госучреждениях", - рассказала Маргарита Русецкая.

По мнению экспертов, в деятельность государственных органов должны быть включены лингвистические службы. "Они обеспечат, с одной стороны, анализ и коррекцию текстов официальных документов в соответствии с нормами современного русского языка, а с другой - будут работать на упреждение. В последнее время мы стали свидетелями того, как в русский ворвались такие слова, как "каршеринг", "карпулинг", "фулфилмент". Они безусловно отражают развитие нашего общества и экономики, но никто даже не подумал поискать русскоязычный аналог для этих понятий. Хотя удачные примеры есть. Скажем, название карты оплаты проезда на различных видах транспорта "Тройка", - заключила ректор Института Пушкина.

Общество Образование

Главное сегодня

Песков ответил на слова Зеленского о гарантиях безопасности
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Посол РФ в США Антонов назвал цинизмом отрицание Вашингтоном геноцида русских в Донбассе
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших