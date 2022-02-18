В Сербии нашли сенсационные 5000-летние гробницы "выходцев из России"

Польская археологическая миссия, работающая в Сербии, обнаружила два древних кургана. В захоронениях покоятся останки людей, которые, предположительно, прибыли в эти места около 5000 лет назад с территории современной России.

Как сообщает Nauka w Polsce, останки "пришельцев с восточных рубежей Европы" были обнаружены на севере Сербии. Открытие совершили польские археологи. Они раскопали два больших кургана диаметром 40 метров и высотой 3-4 метра. Объекты расположены в районе Шайкашки в автономном округе Воеводина.

Курганы находятся в низовьях реки Тисы. В каждом из них было обнаружено по две просторные, деревянные погребальные камеры. Анализ показал, что эти древние захоронения строились в два этапа. Первый из них пришелся примерно на 3000-2900 годы до нашей эры. Именно на рубеже этих тысячелетий в курганах были погребены первые умершие. Второе захоронение здесь же было устроено примерно через 100-200 лет после первого. Ученые отмечают, что вторые погребальные камеры были более крупными по сравнению с предыдущими.

"Обнаруженные нами могилы не были эффектно обустроены, но внимание привлек красный цвет [в который были окрашены некоторые крупные кости взрослых мужчин], - говорит доктор Петр Влодарчак из Института археологии и этнологии Польской академии наук, который был одним из руководителей раскопок. - Это было связано с использованием охры, которой посыпали тела умерших".

По его словам, в те времена это был "священный цвет", который широко использовали во время погребальных обрядов. Идентификация останков привела к сенсационному выводу: погребенные в курганах люди пришли в эти места около 5000 лет назад из южных степей современной России.

Исследователи выяснили, что рост этих мужчин превышал 1,8 метра. А средний рост мужчин, живших в этой части Европы на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры, составлял около 1,6 метра. Уже данный факт указывает на то, что умершие были выходцами из отдаленного региона.

Кроме того, археологи обращают внимание на использование охры при погребении. Для местных жителей такая практика не была характерна. Напротив, ритуалы с использованием охры и размещением индивидуальных погребений в крупных курганах ученые традиционно связывают с сообществами, населявшими восточноевропейские степные районы.

Окончательно вопрос с происхождением загадочных людей прояснил генетический анализ. Проведенные в лаборатории исследования останков показали, что умершие либо сами пришли из восточных регионов, либо были прямыми потомками "пришельцев". Изотопный анализ также показал, что в рационе этих людей преобладало мясо, что характерно для рациона питания степняков, которые активно занимались разведением скота.

Как пояснил доктор Влодарчак, открытие подтверждает существующую гипотезу о том, что именно на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры в Европу из южных степей России и Украины пришла кочевая община, следы которой описываются археологами как ямная культура. Есть мнение, что это переселение существенно изменило культурную ситуацию в самой Европе.

"Начали возникать протогосударственные центры бронзового века и элиты разделялись, о чем свидетельствуют, например, большие курганы, в которых хоронили отдельных лиц", - объяснил доктор Влодарчак и добавил, что эти люди, возможно, были вождями своих общин. Некоторые гробницы, по его словам, были богаты на оружие, украшения и расписанную керамику.