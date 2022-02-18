В Сербии нашли сенсационные 5000-летние гробницы "выходцев из России"

Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров: Будем добиваться от США честного подхода по гарантиям безопасности 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 15:35
Рубрика: Общество

В Сербии нашли сенсационные 5000-летние гробницы "выходцев из России"

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Фото: Dr. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Фото: Dr. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Польская археологическая миссия, работающая в Сербии, обнаружила два древних кургана. В захоронениях покоятся останки людей, которые, предположительно, прибыли в эти места около 5000 лет назад с территории современной России.

Как сообщает Nauka w Polsce, останки "пришельцев с восточных рубежей Европы" были обнаружены на севере Сербии. Открытие совершили польские археологи. Они раскопали два больших кургана диаметром 40 метров и высотой 3-4 метра. Объекты расположены в районе Шайкашки в автономном округе Воеводина.

В Абу-Даби обнаружены "археологические сокровища" возрастом 8500 лет

Курганы находятся в низовьях реки Тисы. В каждом из них было обнаружено по две просторные, деревянные погребальные камеры. Анализ показал, что эти древние захоронения строились в два этапа. Первый из них пришелся примерно на 3000-2900 годы до нашей эры. Именно на рубеже этих тысячелетий в курганах были погребены первые умершие. Второе захоронение здесь же было устроено примерно через 100-200 лет после первого. Ученые отмечают, что вторые погребальные камеры были более крупными по сравнению с предыдущими.

"Обнаруженные нами могилы не были эффектно обустроены, но внимание привлек красный цвет [в который были окрашены некоторые крупные кости взрослых мужчин], - говорит доктор Петр Влодарчак из Института археологии и этнологии Польской академии наук, который был одним из руководителей раскопок. - Это было связано с использованием охры, которой посыпали тела умерших".

По его словам, в те времена это был "священный цвет", который широко использовали во время погребальных обрядов. Идентификация останков привела к сенсационному выводу: погребенные в курганах люди пришли в эти места около 5000 лет назад из южных степей современной России.

Исследователи выяснили, что рост этих мужчин превышал 1,8 метра. А средний рост мужчин, живших в этой части Европы на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры, составлял около 1,6 метра. Уже данный факт указывает на то, что умершие были выходцами из отдаленного региона.

Кроме того, археологи обращают внимание на использование охры при погребении. Для местных жителей такая практика не была характерна. Напротив, ритуалы с использованием охры и размещением индивидуальных погребений в крупных курганах ученые традиционно связывают с сообществами, населявшими восточноевропейские степные районы.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
В Испании обнаружены следы древнейшей хирургической операции на ухе

Окончательно вопрос с происхождением загадочных людей прояснил генетический анализ. Проведенные в лаборатории исследования останков показали, что умершие либо сами пришли из восточных регионов, либо были прямыми потомками "пришельцев". Изотопный анализ также показал, что в рационе этих людей преобладало мясо, что характерно для рациона питания степняков, которые активно занимались разведением скота.

Как пояснил доктор Влодарчак, открытие подтверждает существующую гипотезу о том, что именно на рубеже третьего и четвертого тысячелетий до нашей эры в Европу из южных степей России и Украины пришла кочевая община, следы которой описываются археологами как ямная культура. Есть мнение, что это переселение существенно изменило культурную ситуацию в самой Европе.

"Начали возникать протогосударственные центры бронзового века и элиты разделялись, о чем свидетельствуют, например, большие курганы, в которых хоронили отдельных лиц", - объяснил доктор Влодарчак и добавил, что эти люди, возможно, были вождями своих общин. Некоторые гробницы, по его словам, были богаты на оружие, украшения и расписанную керамику.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Общество История

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших