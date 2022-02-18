Трансплантологи смогли изменить группу крови в донорских легких

Международная группа ученых доказала, что можно безопасно преобразовать группу крови в донорских органах, предназначенных для трансплантации.

Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine. Открытие должно повысить справедливость в распределении органов и снизить смертность находящихся в списке ожидания пациентов.

Как объяснил профессор Марсело Сипел из Центра трансплантации Аджмера, появление универсальных органов означает, что гемато-совместимый барьер устранен, и можно расставлять приоритеты в зависимости от неотложности ситуации, спасая больше жизней и тратя меньше органов.

Группа крови определяется наличием антигенов на поверхности эритроцитов. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для нашего организма. Поэтому для переливания крови можно использовать кровь только от доноров с той же группой крови, что и у больного, или универсальную.

Для эксперимента донорские легкие поместили в специальную систему, которая прокачивает питательные жидкости через органы, позволяя им нагреться до температуры тела для восстановления и подготовки перед трансплантацией.

Одно легкое обрабатывали группой ферментов для очистки поверхности органа от антигенов, а другое легкое от того же донора оставалось необработанным. Примерно за четыре часа ферменты смогли уничтожить 97 процентов антигенов. Затем команда проверила каждое из легких, добавив кровь другой группы чтобы имитировать несовместимый трансплантат. Результаты показали, что обработанные легкие хорошо переносились, в то время как необработанные легкие демонстрировали признаки отторжения.

Отмечено, открытие носит междисциплинарный характер, поскольку подходящая группа ферментов была обнаружена в человеческом кишечнике в 2018 году командой биохимиков. Эти вещества могут превращать сахара из антигенов на эритроцитах в клетки универсального типа. Следующий шаг - начало клинических испытаний в течении 12-18 месяцев.