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Текст:   Владислав Куликов 
04:00 18.02.2022

Юристы назвали самый дешевый способ платить налоги при сдаче квартиры в аренду

Член Ассоциации юристов России Коба Оржония рекомендовал владельцам квартир регистрироваться в качестве самозанятых для сдачи жилья в аренду. В таком случае, налог составит всего 4 процента.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

"Сфера аренды недвижимого имущества постепенно переходит в основу извлечения прибыли на рынке недвижимости, - сказал он. - Но усиливается и налоговый контроль. Способы контроля за арендодателями обширны. Чаще всего ФНС анализирует объявления в интернете для выявления арендодателей, не вставших на учет в налоговом органе как самозанятый".

Фото: iStock
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По его словам, если ФНС выявит такого арендодателя, тому грозит штраф в размере 10 тысяч рублей. "Налоговыми органами производится проверка и рассмотрение всех полученных материалов по налоговому правонарушению, - говорит Коба Оржония. - Производится вызов налогоплательщика для выслушивания его мнения и обоснование его действий. Выслушав доводы участников, в том числе самого налогоплательщика, руководитель выносит решение. Такое решение вступает в силу в течение месяца со дня вынесения, при этом налогоплательщик вправе его обжаловать в апелляционном порядке в течение месяца. Обжаловать решение можно в вышестоящем налоговом органе в установленном налоговым законодательством порядке, либо в суде в установленном процессуальным законодательством порядке".

Но лучше все-таки зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налоги. Потому что иначе жаловаться будет бесполезно. Коба Оржония рассказал, что недавно Федеральная налоговая служба разъяснила, в каких размерах могут уплачиваться налоги с дохода от сдачи квартиры в аренду. Самым удобным способом уплаты налога является регистрация в качестве самозанятого: в таком случае при сдаче жилья физическому лицо ставка налога составляет 4 процента. Если же жилье сдается юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, налог составит 6 процентов.

Также можно не регистрироваться, а сдавать декларацию и платить НДФЛ - налог на доходы физического лица. Он составляет 13 процентов. Если же владелец жилья зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, то может применить УСН: упрощенную систему налогообложения. Это либо 6 процентов с доходов, либо 15 процентов с доходов за минусом расходов.

В свою очередь, руководитель налоговой практики адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Андрей Илларионов обращает внимание, что хозяину-нарушителю грозит не только штраф, но и взыскание недоимок. А если у человека в собственности несколько квартир, то налоговая вполне может навести про него справки, не сдает ли он втайне жилье.

"Основным способом обнаружения арендодателей квартир является база данных ЕГРН, где есть все данные о вашей недвижимости, - говорит он. - И если вы владеете несколькими квартирами, и не платите налогов с доходов от сдачи в аренду, то это может стать сигналом для налоговиков, для начала проверки. В любом случае, без показаний соседей, в данном случае, доказательная база будет неполной. Поэтому, ключевым фактором будут являться именно ваши соседи".

По его словам, тем, кто сдает квартиры "в темную", грозит доначисление недоимки за три года, а также начисление пеней и штрафов в размере 20 процентов от начисленного налога.

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