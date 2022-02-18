Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы

В Мадриде полиция передала сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Евгения Волкова, который обвиняется в совершении кражи икон в 2009 году в Саратове.

В пресс-центре МВД России сообщили, что Волков, находясь в квартире своего знакомого, похитил со стены образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одну из икон он продал, другую спрятал у себя дома. Было возбуждено уголовное дело, но в августе 2009 года Волков не явился на назначенное судебное заседание и покинул Россию, уехав к своей матери в Испанию. Он был объявлен в международный розыск на основании запроса ГУ МВД России по Саратовской области.

По каналам Интерпола из Испании была получена информация о том, что Волков отбывает наказание за преступление, совершенное на территории королевства. В январе испанской стороной принято решение о его выдаче Российской Федерации, и сегодня Евгений Волков экстрадирован в Россию.