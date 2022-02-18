Из пенсионных накоплений можно получить несколько сотен тысяч рублей

Сегодня существует несколько вариантов выплат накопительной пенсии. Как поясняют в ПФР, накопления могут быть перечислены, например, в виде единовременной выплаты.

"Единовременная выплата средств пенсионных накоплений - это разовая выплата всех пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на день, в который назначается данная выплата,- напомнила "Российской газете" доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Фарида Мирзабалаева. - Единовременная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица. Так закреплено в Федеральном законе "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений". На получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений имеют право лица, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии, а также лица, размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составил бы 5 процентов и менее по отношению к общей сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии".

За оформлением пенсионных накоплений можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами.

Обращаться нужно в ПФР (если человек сам не переводил накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд). А если человек перевел накопления в негосударственный фонд, то обращаться нужно именно туда.

Пенсионные накопления есть:

- у работающих граждан 1967 года рождения и моложе - за счет страховых взносов работодателя, уплаченных с 2002 по 2013 годы;

- у граждан 1966 года рождения и старше - только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, или же за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную пенсию;

- у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

Как определить, имеет ли пенсионер право на единовременную выплату?

В отделении ПФР по Республике Тыва приводится, в частности, такой пример. Пенсионерка, которой исполнилось 50 лет в 2019 году, обратилась за назначением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Размер ее страховой пенсии по старости на дату обращения составлял 14 000 рублей. А общая сумма средств пенсионных накоплений равнялась 200 000 руб.

Порядок расчета единовременной выплаты средств пенсионных накоплений следующий:

Первое. Сначала определяется размер накопительной пенсии по формуле:

НП = ПН / Т,

где НП- размер накопительной пенсии;

ПН - сумма средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета.

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты страховой пенсии по старости, которое в 2019 г. составлял 300 месяцев (25 лет).

НП = 200 000/300 = 666,66 руб. - это размер накопительной пенсии.

Второе. Далее определяется общий размер страховой пенсии и накопительной пенсии:

14 000 руб. размер страховой пенсии + 666,66 руб. размер накопительной пенсии = 14666,66 руб. - общий размер страховой и накопительной пенсий.

Третье. Определяется доля накопительной пенсии в общем размере двух пенсий:

666,66 (накопительная пенсия) делится на 14 666,66 (общий размер страховой пенсии и накопительной пенсии) умножается на 100%= 4,5% - это доля накопительной пенсии.

В данном случае доля накопительной пенсии составила меньше 5 %, что дает право на назначение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

Таким образом пенсионерка получила единовременную выплату из средств пенсионных накоплений в сумме 200 000 рублей.

Если доля накопительной пенсии оказалась бы больше 5%, то ей бы назначили срочную пенсионную выплату или накопительную пенсию. Они выплачиваются ежемесячно. Эта своего рода добавка к ежемесячной страховой пенсии.