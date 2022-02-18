Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3597; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4193, 4198; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 15, ст. 1723; N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5444; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6695, 6696; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366, 3395; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548, 7549; 2015, N 1, ст. 35, 37, 83, 84, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 11, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; N 50, ст. 6975; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 26, ст. 4001; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 55; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2443; N 18, ст. 3046; N 24, ст. 4218, 4221, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111; N 52, ст. 8978; Российская газета, 2022, 11 января) следующие изменения:

1) в статье 3.5:

а) в части 1:

абзац первый после слов "частью 4 статьи 14.42," дополнить словами "частями 1 и 2 статьи 15.48,";

дополнить пунктом 16 следующего содержания:

"16) сумме принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено.";

б) дополнить частью 46 следующего содержания:

"46. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, не может превышать 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено.";

2) главу 15 дополнить статьей 15.48 следующего содержания:

"Статья 15.48. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации ограничений переводов денежных средств и приема платежей либо запрета на заключение договора

1. Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации требования не осуществлять прием платежей, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей.

2. Нарушение кредитной организацией установленной законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" на территории Российской Федерации обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, либо запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";

3) в части 1 статьи 23.5 слова "статьей 19.76" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьей 19.76";

4) в части 1 статьи 23.44 слова "статьями 19.710, 19.710-1, 19.710-2" заменить словами "частью 1 статьи 15.48 (в пределах своих полномочий), статьями 19.710, 19.710-1, 19.710-2";

5) в статье 23.74:

а) в части 1 цифры "15.401" заменить словами "15.401, статьей 15.48 (в пределах своих полномочий)";

б) в пункте 2 части 2 цифры "15.38" заменить словами "15.38, статьей 15.48 (в пределах своих полномочий)".

Президент Российской Федерации В. Путин