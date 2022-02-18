Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона "О защите конкуренции" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 50, ст. 7343; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197) следующие изменения:

1) статью 28 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки влекут за собой установление утраченного после 17 марта 2014 года контроля бенефициарного владельца над иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", при условии, что сведения о данном бенефициарном владельце представлены при такой государственной регистрации и указанные сделки осуществляются в течение десяти лет с даты такой государственной регистрации, а также влекут за собой установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным юридическим лицом в том же объеме, который существовал до его утраты. Для определения факта нахождения иностранного юридического лица под таким контролем применяются признаки, указанные в частях 1 и (или) 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящей статье в том же значении, что и в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) статью 29 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Предусмотренное частью 1 настоящей статьи требование о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок не применяется, если указанные в части 1 настоящей статьи сделки влекут за собой установление утраченного после 17 марта 2014 года контроля бенефициарного владельца над иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", при условии, что сведения о данном бенефициарном владельце представлены при такой государственной регистрации и указанные сделки осуществляются в течение десяти лет с даты такой государственной регистрации, а также влекут за собой установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным юридическим лицом в том же объеме, который существовал до его утраты. Для определения факта нахождения иностранного юридического лица под таким контролем применяются признаки, указанные в частях 1 и (или) 2 статьи 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" в отношении хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящей статье в том же значении, что и в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 47, ст. 6612; 2014, N 45, ст. 6153; 2017, N 30, ст. 4445; 2021, N 11, ст. 1705) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) абзац первый части 1 после слов "со статьей 101" дополнить словами "или 102";

б) часть 3 после слов "со статьей 101" дополнить словами "или 102", дополнить предложением следующего содержания: "При подготовке заключений о наличии либо об отсутствии необходимости рассмотрения Комиссией ходатайства, предусмотренного частью 1 статьи 102 настоящего Федерального закона, федеральным органом исполнительной власти в области обороны и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в том числе учитывается наличие или отсутствие необходимости возложения Комиссией на заявителя одного или нескольких обязательств, предусмотренных частями 1 и 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.";

в) часть 6 после слов "статьи 101" дополнить словами "или пунктом 1 части 4 статьи 102";

2) дополнить статьей 102 следующего содержания:

"Статья 102. Особенности принятия решения в упрощенном порядке о предварительном согласовании сделки в отношении отдельных иностранных юридических лиц

1. Совершение сделок, влекущих за собой установление утраченного после 17 марта 2014 года контроля иностранного инвестора, являющегося бенефициарным владельцем иностранного юридического лица, зарегистрированного в порядке редомициляции в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и осуществляющего контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение, при условии, что сведения о данном бенефициарном владельце представлены при такой государственной регистрации и указанные сделки осуществляются в течение десяти лет с даты такой государственной регистрации, а также влекут за собой установление контроля бенефициарного владельца над данным иностранным юридическим лицом в том же объеме, который существовал до его утраты, допускается при наличии решения о предварительном согласовании указанных сделок, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства о предварительном согласовании сделки с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В состав ходатайства о предварительном согласовании сделки, указанной в части 1 настоящей статьи, помимо документов, предусмотренных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, включаются следующие документы:

1) документ, содержащий сведения об акциях (долях), составляющих уставный капитал иностранного юридического лица и принадлежащих иностранному инвестору, указанному в части 1 настоящей статьи, до утраты контроля над таким иностранным юридическим лицом;

2) копии договоров или иных соглашений, на основании которых иностранным инвестором, указанным в части 1 настоящей статьи, был утрачен контроль над иностранным юридическим лицом, с указанием даты утраты такого контроля;

3) документ, составленный иностранным инвестором, указанным в части 1 настоящей статьи, в произвольной форме, содержащий сведения о бенефициарном владельце иностранного юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, доля прямого или косвенного владения иностранным юридическим лицом), информация о котором была представлена при государственной регистрации иностранного юридического лица в порядке редомициляции в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах".

3. Решение по результатам рассмотрения ходатайства, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, после проведения проверки в соответствии с порядком, установленным частями 1 - 5 статьи 10 настоящего Федерального закона, принимается уполномоченным органом с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

4. В течение трех дней со дня окончания проведения проверки, предусмотренной частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, и поступления в уполномоченный орган заключений, указанных в части 3 статьи 10 настоящего Федерального закона, уполномоченный орган на основании полученной информации:

1) принимает решение о предварительном согласовании сделки с указанием срока действия такого решения и направляет копию данного решения в Комиссию в течение трех рабочих дней со дня его принятия при наличии заключений федерального органа исполнительной власти в области обороны и федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности об отсутствии угрозы соответственно обороне страны, безопасности государства в результате совершения соответствующей сделки и об отсутствии необходимости рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией;

2) направляет в Комиссию документы и информацию, которые предусмотрены частью 6 статьи 10 настоящего Федерального закона, для рассмотрения ходатайства Комиссией в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона при наличии заключения, поступившего от федерального органа исполнительной власти в области обороны или федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, о необходимости рассмотрения соответствующего ходатайства Комиссией и (или) о возникновении угрозы соответственно обороне страны, безопасности государства в результате совершения сделки либо при отсутствии одного из заключений указанных федеральных органов исполнительной власти, направляемых в соответствии с запросом уполномоченного органа в срок, установленный настоящим Федеральным законом.".

Президент Российской Федерации В. Путин