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18 февраля 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)

Федеральный закон от 16 февраля 2022 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и статью 1 Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"

Опубликован 18 февраля 2022 г.

Принят Государственной Думой 26 января 2022 года

Одобрен Советом Федерации 11 февраля 2022 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 50, ст. 7343; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) в абзаце первом части 21 слово "четыреста" заменить словом "восьмисот";

б) в части 22 слово "четыреста" заменить словом "восьмисот";

2) в части 3 статьи 12 слово "четыреста" заменить словом "восьмисот";

3) в абзаце первом части 1 статьи 28 слово "четыреста" заменить словом "восемьсот".

Статья 2

В части 41 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 2011, N 48, ст. 6728; 2016, N 27, ст. 4197, 4206; 2018, N 49, ст. 7518) слово "четыреста" заменить словом "восьмисот".

Президент Российской Федерации В. Путин