Как отличить настоящие лица от "синтезированных" на компьютере

Практически половина (48%) людей не могут отличить настоящие лица от "синтезированных" на компьютере. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского и Ланкастерского университетов, их работа опубликована на сайте Национальной академии наук США. При этом "нарисованные" на компьютере лица вызывают у людей больше доверия (58,8%), чем настоящие. Причина в том, что "синтезированные" лица больше улыбаются.

Главная опасность поддельных видео заключается в том, что они могут использоваться мошенниками для рекламы сомнительных товаров с помощью "известных" личностей, которые будут их продвигать. Дипфейки активно применяются и в политике - в 2018 году появилось видео с Бараком Обамой, который публично оскорблял Дональда Трампа.

"С помощью дипфейков меняют именно лицо, оно не всегда может подходить к телу, и если это известный человек, то можно сравнить его телосложение в других источниках, - говорит Александра Мурзина, руководитель группы машинного обучения компании Positive Technologies. - Кожа может быть неестественно гладкой. В области глаз и бровей могут быть неестественные тени, например, во время видео они не всегда могут передать естественные физические изменения. Кроме того, на очках могут быть странные блики, а аксессуары могут быть странно сгенерированы. На фотографиях это очень заметно".

По словам специалиста, отдельное внимание стоит обращать на волосы. "Технологии все еще не научились делать волосы естественными. Могут исчезнуть или появиться бакенбарды, неестественная граница волос и кожи. Движения глаз не всегда соответствуют ожиданиям", - говорит она.

Исправить репутацию дипфейков может легальная реклама. Недавно "МегаФон" использовал "нарисованного" Брюса Уиллиса для создания одного из своих видеороликов. Как уточнили в пресс-службе сотового оператора, для создания видео использовали 34 тысячи кадров из фильмов и видеоматериалов с участием актера. Первичный этап генерации модели лица занял месяц, а на создание каждого эпизода ролика уходило до трех недель.

Дипфейки можно отличить по неестественно гладкой коже и волосам

"Образ героя может быть использован только с его согласия, поэтому за "использование лица" нужно платить, указывая, насколько владелец лица готов передать права на использование своего синтезированного образа, - отмечает Татьяна Иванова, CEO агентства hello blogger. - Гонорар приглашенного актера никак не отличается от стандартных гонораров актеров и считается как съемочные дни и отчуждение прав".