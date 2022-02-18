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Рубрика: Экономика

Как сэкономить на праздничных покупках к 23 февраля и 8 марта

Текст: Татьяна Ткачёва
Конец февраля - начало марта по активности шопинга сравнимы с декабрем. При этом на подарки к Дню защитника Отечества россияне тратят меньше денег, чем к Международному женскому дню.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, что предпочитают дарить россияне и как эффективно потратить деньги на презенты, рассказали в финтех-компании ЮMoney (входит в экосистему Сбера).

Аналитики платежного сервиса ЮKassa изучили более 30 миллионов онлайн-платежей, совершенных за неделю до обоих праздников в 2021 году. И заметили, что общее количество покупок перед 8 марта было в 2,5 раза больше, чем перед 23 февраля.

Продажи слабоалкогольных напитков выросли в прошлом году на четверть

К "мужскому" дню тогда удвоился спрос на услуги в сфере туризма (в сравнении с обычной неделей февраля). В 1,8 раза выросло число платежей за квесты, в 1,6 - за спортивные и туристические товары. На 40 процентов увеличились продажи товаров для игр, на четверть - уходовой косметики.

За неделю до 8 марта больше всего покупок в интернет-магазинах пришлось на парфюмерию и косметику, а также цветы. Их продажи превышали обычный уровень в 6,2 раза. В категории ювелирных украшений был отмечен рост в 3,7 раза. Вдвое выросли продажи билетов на различные мероприятия и электроники.

Покупки онлайн в целом помогают не поддаваться предпраздничной лихорадке, в спокойной обстановке сравнивать цены и характеристики товаров, подчеркнул руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев. Он выделил несколько способов сэкономить.

Во-первых, следить за спецпредложениями: нередко брендовые компании снижают цены на определенные товары в своих онлайн-магазинах и соцсетях. Или, например, дают 10-процентную скидку на первый заказ через мобильное приложение.

"Сэкономить еще больше помогают купоны и промокоды. С их помощью можно получить бесплатную курьерскую доставку, бонусные баллы или дополнительную скидку. Найти актуальные промокоды и купоны можно на любом сайте-агрегаторе - достаточно ввести соответствующий запрос в поисковике", - пояснил Васильев.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Во-вторых, полезно использовать кешбэк, чтобы вернуть часть потраченных средств на карту. Так можно сберечь до 5 процентов от суммы покупки, а во время акций от интернет-магазинов - до 20 процентов. Если оплачивать покупки кошельком онлайн-сервиса, к которому привязана банковская карта, то можно получить двойной кешбэк - и от сервиса, и от банка. Иногда возврат части средств делается и за офлайн-покупки (для этого требуется отсканировать бумажный чек) - здесь детали зависят от политики конкретного платежного агента.

В-третьих, в Сети существуют и специальные кешбэк-сервисы. Такие площадки отбирают товары по категориям и показывают самые выгодные предложения.

"Если в вашем банке действует система кешбэка, в мобильном приложении вы наверняка найдете список магазинов, за покупки в которых вернется больше всего денег", - напомнил эксперт.

Еще один полезный навык - сравнивать цены на официальных сайтах производителей и на крупных маркетплейсах. Это может пригодиться, когда вы выбираете одежду, бытовую технику, косметику или товары для дома. На маркетплейсах часто бывают большие скидки, и продукция брендов предлагается дешевле, чем в их же онлайн-магазинах.

Постоянные покупатели могут рассчитывать и на персональные бонусы. Кроме того, популярные маркетплейсы имеют множество пунктов выдачи по всей стране, так что товар будет проще забрать. Если адресат живет в другом регионе, можно сразу заказать доставку на удобный ему адрес.

Экономика Товары и цены Празднование 8 Марта

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