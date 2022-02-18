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Рубрика: Общество

Кардиолог указала, как на самом деле сердце сигналит о скором инфаркте

Текст: Оксана Грибанова

Боль в районе сердца далеко не всегда указывает на болезни органа или надвигающийся инфаркт. О том, что на самом деле может сигнализировать об опасном для жизни состоянии, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем канале в YouTube.

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"Сердце спрятано глубоко и находится под несколькими защитными слоями. И когда пациент указывает на болевую точку, то достаточно прощупать соответствующую зону и спросить, усиливается ли боль при нажатии. Если пациент говорит, что боль усиливается, да еще как, то это точно не сердце. Это "болят" поверхностные структуры. Это могут быть мышцы, нервы и так далее", - отметила Анна Кореневич.

По словам врача, болевой симптом после надавливания в области грудной клетки в 99% случаев указывает на то, что "болит" не сердце. Как правило, медики используют подобный прием при диагностике.

"Это не исключает того, что у человека может быть проблема с сердцем, но значительное усиление боли при нажатии говорит о том, как правило, что болит не сердце в данный момент", - объяснила Анна Кореневич.

Также кардиолог рассказала о нетипичной боли, указывающей на серьезные проблемы с сердцем. Врач предупредила, что при любой проблеме в груди и не только всегда надо начинать с кардиограммы.

"Даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - отметила врач, уточнив, что, например, так называемый "нижний инфаркт" может проявляться болями в животе. Причем доходит до того, что человеку вырезают аппендицит, а потом оказывается, что у него инфаркт, отметила Кореневич.

Наука Общество Здоровье

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