Кардиологи назвали три ранних признака сердечного приступа

Новости

Путин: Санкции будут вводить в любом случае 17:18
Путин: Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации в Донбассе 17:17
Сенаторы рассмотрят закон о повышении военных пенсий 22 февраля 17:16
Питт подал в суд на Джоли из-за российского олигарха 17:13
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР 17:12
В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности 17:11
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси 17:05
Путин: Совместные учения России и Беларуси никому не угрожают 17:02
Патрушев: Большинство мигрантов пренебрегает российскими нормами поведения 16:58
После первого периода счет в матче Россия - Швеция ничейный 16:57
В Подольске двое рабочих погибли при очистке крыши от снега 16:53
Первые подснежники расцвели в Москве 16:40
ДНР: Народная милиция ликвидировала украинских диверсантов 16:22
Погибшая от упавшей глыбы льда москвичка проигнорировала меры безопасности 16:18
Патрушев: На Урале предотвращена деятельность шести ячеек террористов 16:18
Песков: Путин вряд ли посмотрит хоккей Россия-Швеция 16:17
В Москве женщина погибла после падения наледи с крыши 16:01
В ФССП прокомментировали информацию о наложении ограничений на машины Моргенштерна 16:00
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может состояться летом 15:59
Российская федерация баскетбола начинает реализацию нового проекта 15:55
Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 17:05
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали три ранних признака сердечного приступа

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ряд симптомов могут указывать на скорый сердечный приступ. Список опубликовала британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS England).

Кардиолог Кореневич назвала продукт, который надо исключить раз и навсегда

Так, в список вошли:

- боль в других частях тела (не только в груди). По словам экспертов, может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (чаще поражается левая рука, но могут быть и обе руки), челюсть, шея, спина и живот;

- непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники);

- потливость.

Среди других симптомов - головокружение, сбивчивое дыхание, тошнота, а также кашель или свистящее дыхание

В NHS подчеркнули, что ранние признаки могут отличаться, однако большинство пациентов сталкиваются со "сдавливающими ощущениями в груди".

"Легко отмахнуться от ранних симптомов, поскольку они не всегда кажутся серьезными, но в таких обстоятельствах никогда не бывает слишком рано набирать 999 (телефон экстренной помощи в Великобритании, аналог российской службы 112. - Прим.ред.). Чем быстрее вы действуете, тем больше шансов на полное выздоровление", - отметил медицинский директор NHS Стивен Поуис.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших