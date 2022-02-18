Кардиологи назвали три ранних признака сердечного приступа

Ряд симптомов могут указывать на скорый сердечный приступ. Список опубликовала британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS England).

Так, в список вошли:

- боль в других частях тела (не только в груди). По словам экспертов, может ощущаться, как будто боль распространяется от груди к рукам (чаще поражается левая рука, но могут быть и обе руки), челюсть, шея, спина и живот;

- непреодолимое чувство тревоги (похоже на приступ паники);

- потливость.

Среди других симптомов - головокружение, сбивчивое дыхание, тошнота, а также кашель или свистящее дыхание

В NHS подчеркнули, что ранние признаки могут отличаться, однако большинство пациентов сталкиваются со "сдавливающими ощущениями в груди".

"Легко отмахнуться от ранних симптомов, поскольку они не всегда кажутся серьезными, но в таких обстоятельствах никогда не бывает слишком рано набирать 999 (телефон экстренной помощи в Великобритании, аналог российской службы 112. - Прим.ред.). Чем быстрее вы действуете, тем больше шансов на полное выздоровление", - отметил медицинский директор NHS Стивен Поуис.