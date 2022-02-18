Конференция по безопасности в Мюнхене будет посвящена Украине

Центральной темой открывающейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности станет кризис вокруг Украины. Заседание впервые после начала пандемии пройдет в очном формате. В нем примут участие более полутысячи политиков, бизнесменов, гражданских активистов.

Германия на форуме будет представлена канцлером Олафом Шольцем, министром обороны Кристиной Ламбрехт и главой МИД Анналеной Бербок. Из Вашингтона прибудут вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. Франция на форуме будет представлена министром иностранных дел Жан-Ив Ле Дрианом, Великобритания - главой Форин офис Лиз Трасс. По видеосвязи выступит глава МИД Китая Ван И.

В заседаниях также примут участие президент Украины Владимир Зеленский, глава Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Российские должностные лица по различным причинам не будут участвовать в конференции. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.