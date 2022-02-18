Лавров: Москва не намерена уступать в вопросах безопасности

Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров: Будем добиваться от США честного подхода по гарантиям безопасности 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 14:34
Рубрика: Власть

Лавров: Москва не намерена уступать в вопросах безопасности

Текст: Юрий Когалов
Все заявления, звучащие из стран Запада, о якобы планируемом "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, любой, кто интересуется внешней политикой, понимает, что "все это - пропаганда, фейки и вымыслы". "Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно - пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?", - отметил Лавров, добавив, что это вызывает только улыбку.

Министр обратил внимание, что "прогнозы" извергаются ежедневно. "Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля", - отметил глава МИД.

Политики же придерживаются более обтекаемых формулировок. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что это вопрос недель, а может быть и дней. "Они уже "отбивают" себе перспективу", - заявил Лавров, добавив, что в то же самое время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у них нет данных о стопроцентной вероятности "нападения".

Министр также обратил внимание на стремление Запада сделать из России угрозу на будущее. "Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее. Закончатся учения - войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели. Но "забивают" тему на "веки вечные": "даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза все равно исходит", - пояснил Лавров.

Фото: Nikita Shvetsov/Anadolu Agency/Getty Images
Володин: Западу надо извиниться за дезинформацию о "вторжении" РФ на Украину

Однако несмотря на раздуваемую истерию вокруг Украины, Москва не намерена уступать в вопросах безопасности. Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, заверил Лавров. "Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями​​​", - подчеркнул министр. "Письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят", - указал глава МИД.

"Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - отметил Лавров.

По его словам, теперь, когда Россия опубликовала свою реакцию на ответ США и НАТО, можно провести встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. "Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - заявил Лавров.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД РГ-Видео Россия и США

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД