Лавров: Москва не намерена уступать в вопросах безопасности

По его мнению, любой, кто интересуется внешней политикой, понимает, что "все это - пропаганда, фейки и вымыслы". "Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно - пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?", - отметил Лавров, добавив, что это вызывает только улыбку.

Министр обратил внимание, что "прогнозы" извергаются ежедневно. "Журнал Politico уже несколько раз менял дату "вторжения". Теперь анонсирует 20 февраля", - отметил глава МИД.

Политики же придерживаются более обтекаемых формулировок. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что "вторжение" может последовать в любой момент в течение многих месяцев. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что это вопрос недель, а может быть и дней. "Они уже "отбивают" себе перспективу", - заявил Лавров, добавив, что в то же самое время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у них нет данных о стопроцентной вероятности "нападения".

Министр также обратил внимание на стремление Запада сделать из России угрозу на будущее. "Мол, даже если Россия отведет войска, угроза не пропадет. Они закладывают "кирпичики" на будущее. Закончатся учения - войска вернутся в казармы. Процесс уже идет, они это видели. Но "забивают" тему на "веки вечные": "даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза все равно исходит", - пояснил Лавров.

Однако несмотря на раздуваемую истерию вокруг Украины, Москва не намерена уступать в вопросах безопасности. Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода по теме гарантий безопасности для России, заверил Лавров. "Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями​​​", - подчеркнул министр. "Письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят", - указал глава МИД.

"Будем добиваться, чтобы всё было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - отметил Лавров.

По его словам, теперь, когда Россия опубликовала свою реакцию на ответ США и НАТО, можно провести встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном. "Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - заявил Лавров.