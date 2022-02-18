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18.02.2022 15:19
Рубрика: Власть

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе

Текст: Юрий Когалов
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах не указывает, кто именно нарушает режим прекращения огня в Донбассе. Это недопустимо, и Москва будет добиваться изменения подхода наблюдателей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений", - указал глава МИД РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Лавров: Москва не намерена уступать в вопросах безопасности

Лавров заверил, что Россия будет добиваться, чтобы миссия называла, кто именно становится инициатором нарушения режима огня и какие цели подвергались атакам. Эта информация должна предоставляться предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе. "Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - отметил Лавров. Он обратил внимание, что на первом этапе своей деятельности СММ старалась действовать объективно, но потом в своих докладах стала завуалировать реально происходящее события.

По его словам, Россия очень встревожена сообщениями о резком нарастании числа обстрелов в Донбассе, причем с использованием вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Комментируя очередное обострение, Лавров заявил, что "уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства".

Это касается и отказа Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском. "Это прямой вызов и прямой отказ выполнять Минские договоренности", - указал Лавров.

Он также обратил внимание, что российские предложения по безопасности не исключают выполнение Минских соглашений, наоборот, они предполагают добросовестное выполнение Киевом минского комплекса мер.

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