Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе

"Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений", - указал глава МИД РФ.
Лавров заверил, что Россия будет добиваться, чтобы миссия называла, кто именно становится инициатором нарушения режима огня и какие цели подвергались атакам. Эта информация должна предоставляться предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе. "Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - отметил Лавров. Он обратил внимание, что на первом этапе своей деятельности СММ старалась действовать объективно, но потом в своих докладах стала завуалировать реально происходящее события.
По его словам, Россия очень встревожена сообщениями о резком нарастании числа обстрелов в Донбассе, причем с использованием вооружений, запрещенных Минскими договоренностями. Комментируя очередное обострение, Лавров заявил, что "уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства".
Это касается и отказа Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском. "Это прямой вызов и прямой отказ выполнять Минские договоренности", - указал Лавров.
Он также обратил внимание, что российские предложения по безопасности не исключают выполнение Минских соглашений, наоборот, они предполагают добросовестное выполнение Киевом минского комплекса мер.