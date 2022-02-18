Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс

У России есть информация о вербовке наемников на Балканах для их дальнейшей переброски в Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Он подчеркнул, что "Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности", там есть террористы и наркоторговцы. По словам министра, в этом регионе вербуют наемников для участия в боевых действиях и конфликтах.

"Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас", - отметил министр.