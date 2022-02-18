Лавров: Российские инициативы обеспечат безопасность всех

Инициативы, предложенные Россией США и НАТО, обеспечат безопасность всех, а не только отдельных стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

По его словам, Москва не намерена обсуждать гарантии безопасности отдельно Украины, как это предлагает президент этой страны Владимир Зеленский.

"Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа", - подчеркнул Лавров.

Поиск таких путей, как отметил министр, является частью российской инициативы о гарантиях безопасности. Она предполагает отнюдь не односторонние уступки РФ, а "согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех", указал глава МИД.