ЛНР сообщает о прибытии украинского спецназа в Донбасс

Разведка самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс спецназа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. При этом он отметил, что специализацией подкрепления являются снайперская работа и организация диверсий.

В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций "Запад". В каждой по 20 человек. Сегодня с 9 до 10 утра ВСУ выпустили по территории ЛНР 21 снаряд. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С лета 2020 года в Донбассе действуют меры по усилению режима прекращения огня, которые вводят запрет на применение огня, включая снайперский. Также запрещается проведение разведывательно-диверсионных действий.