Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа

Уверенность в успешном проведение 27 февраля республиканского референдума, посвященного внесению изменений в Основной закон Беларуси, выразил Александр Лукашенко, выступая в пятницу в Кремле по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Белорусский лидер сообщил журналистам, что "проинформировал своего коллегу о том, как Беларусь готовится к важнейшему политическому событию - конституционному референдуму. Мы проведем его достойно в соответствии с интересами белорусского народа, и это не будет никак противоречить отношениям с нашей братской Россией", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил в этой связи, что на Западе активно пытаются руками "беглых" оппозиционеров, "если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями повтора августа 2020 года", - резонно констатировал он.

Президент выразил уверенность, что совместными усилиями Беларусь и Россия сумеют преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам и угрозам, построить общее будущее. "И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами", - резюмировал Лукашенко.

Кстати, президент подчеркнул, что и события в Казахстане являются свидетельством того, что "разорвать" страны, настроенные на единение, в том числе Россию и Беларусь, не получится. Российский президент "заметил, и я абсолютно с ним согласен, нас пытаются разорвать, развести. И не только Россию и Беларусь, но и все те государства, которые настроены на единение. Это тоже не тот путь, ничего не получится. Мы это ценим", - заявил Лукашенко.