Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным никогда не обсуждали какого-либо "нападения" на Украину.

В пятницу, 19 февраля, в Кремле проходят переговоры двух лидеров. В начале встречи Лукашенко пошутил, что рад немного разбавить "западную элиту": "Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить", - сказал он.

Белорусский лидер в ходе разговора заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором "вторжении" на Украину.

"Военно-политический спектр сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров, вышел на лидирующие позиции, нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатией", - сказал он и подчеркнул, что добавил, что и на этот раз у запада вряд ли что-то получится. "Они первый раунд очень сильно проиграли, сегодня уже смотрю - выходят на второй раунд, пугают весь мир, что "завтра" мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее", - отметил Лукашенко. "Хотя планов никогда у нас, сколько мы обсуждали эти вопросы, никогда не было", - подчеркнул он.

Президент Беларуси также отметил, что сейчас очень важно настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению со стороны Запада. "Как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями", - сказал он.