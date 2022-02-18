Макей заявил об усиленной милитаризации европейского региона

На активном наращивании гонки вооружений и усиленной милитаризации европейского региона сфокусировал особое внимание глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая 18 февраля на заседании коллегии внешнеполитического ведомства.

Глобальное противостояние, перешедшее из латентной в открытую фазу, констатировал министр, слова которого цитирует БЕЛТА, "сопровождается резким усилением экономической конкуренции за доступ к ресурсам и технологиям, борьбой за контроль над критически важными цепочками поставок, стремлением к "геополитическому освоению" территорий третьих государств".

По его словам, на фоне серьезной заявки России на безусловный учет ее интересов в сфере региональной и глобальной безопасности, и "продолжающегося экономического роста Китая, который по многим статьям уже опередил США, Вашингтон активизировал противодействие обоим "системным конкурентам".

А в разгорающихся информационных войнах, подчеркнул он, рядовому потребителю информации западного и некоторых других сегментов интернета и средств массовой информации агрессивно навязывается мысль о неизбежности новой большой войны.