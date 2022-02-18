"Макфа" прокомментировала сообщения об уменьшении упаковки макарон

"Макфа" не уменьшала размер упаковок макарон, заявили РБК в пресс-службе компании.

Производитель пояснил, что продукция всегда выпускалась в двух форматах - по 400 и по 450 г. Кроме того, в линейке есть маленькие упаковки для заправки супов весом 250 г.

"Никому в голову не придет нас обвинить в том, что мы взяли этот набор для бульонов и супов и с 450 сделали 250", - говорится в заявлении.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в последнее время производители продуктов все чаще уменьшают размер упаковки. Это помогает им при росте издержек сохранить прежнюю стоимость товара. На этот шаг идут, в частности, производители сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий. Например, шоколад теперь может весить 82 г вместо 85 г, а йогурты - 260 г вместо 270 г.