Новости

Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
Фигуристок Щербакову и Трусову наградили олимпийскими медалями 15:38
В ДНР заявили о предотвращении двух терактов 15:36
Когда результаты экспресс-теста могут заменить ПЦР-тестирование 15:30
В Ростовской области объявили конкурс на разведку запасов рудного золота 15:19
Стал известен состав сборной России по хоккею на матч со Швецией 15:15
Лукашенко заявил, что они с Путиным никогда не обсуждали "нападение" на Украину 15:15
Сенатор Абрамов: Чиновники должны сами вести свои страницы в соцсетях 15:03
Как в Татарстане поддерживают фигуристку Камилу Валиеву 14:58
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства 14:45
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты 14:43
Лавров: Россия проверяет информацию об отправке наемников с Балкан в Донбасс 14:41
Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 14:40
Федерация лыжных гонок России утвердила составы на олимпийские марафоны 14:26
Россияне стали чаще пить антидепрессанты из-за пандемии коронавируса 14:26
Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью 14:24
Вице-премьер РФ Чернышенко считает неуместными слова Баха о Тутберидзе и Валиевой 14:24
Лавров: Будем добиваться от США честного подхода по гарантиям безопасности 14:23
Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью 14:18
Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга 14:11
Глава Мюнхенской конференции выразил сожаление в связи с неучастием России 14:02
Опубликовано видео нападения мигрантов на полицейских в московском метро 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Полуфинал Олимпиады Россия - Швеция. Смотрим и болеем за наших
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 14:24
Рубрика: Власть

Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью

Текст: Владимир Кузьмин

Россия последовательно призывает мировое сообщество к объединению усилий по борьбе с киберпреступностью, особенно с учетом ее трансграничного характера, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на профильном совещании. В 2019 году под эгидой ООН по инициативе нашей страны был создан специальный межправительственный комитет экспертов, который приступил к разработке конвенции о противодействии использованию информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях. В прошлом году Россия представила свой проект документа, и он получил поддержку ряда стран, заметил замглавы Совбеза.

"Нужно его энергичнее продвигать при подготовке итоговой версии проекта конвенции", - считает Медведев. Это позволит расширить круг сторонников, хотя есть страны, которые, по его словам, активно не хотели бы продвижению наших подходов, хотят свои продвигать.

"В любом случае надо работать над универсальными правилами, стараясь придать им характер юридически обязательного документа. При этом мы должны понимать, что есть еще цифровой суверенитет государств и режим равных прав в управлении интернетом", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности.

Медведев не видит вины России в отсутствии кооперации в борьбе с киберпреступностью
Власть Работа власти Президент Совет Безопасности

Главное сегодня

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать ситуацию в Донбассе
Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД