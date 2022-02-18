Медведев призвал все страны объединить усилия по борьбе с киберпреступностью

Россия последовательно призывает мировое сообщество к объединению усилий по борьбе с киберпреступностью, особенно с учетом ее трансграничного характера, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на профильном совещании. В 2019 году под эгидой ООН по инициативе нашей страны был создан специальный межправительственный комитет экспертов, который приступил к разработке конвенции о противодействии использованию информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях. В прошлом году Россия представила свой проект документа, и он получил поддержку ряда стран, заметил замглавы Совбеза.

"Нужно его энергичнее продвигать при подготовке итоговой версии проекта конвенции", - считает Медведев. Это позволит расширить круг сторонников, хотя есть страны, которые, по его словам, активно не хотели бы продвижению наших подходов, хотят свои продвигать.

"В любом случае надо работать над универсальными правилами, стараясь придать им характер юридически обязательного документа. При этом мы должны понимать, что есть еще цифровой суверенитет государств и режим равных прав в управлении интернетом", - заявил заместитель председателя Совета Безопасности.