Минфин призвал легализовать майнинг криптовалют в России

В России нужно легализовать майнинг криптовалют и присвоить этому виду деятельности специальный код. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы считаем, что нужно придать этому виду деятельности специальный код экономической деятельности и также легализовать этот вид бизнеса", - сказал он.

По словам министра, законопроект о регулировании рынка криптовалют может быть принят до конца года. Сейчас ведомство обсуждает вопрос налогообложения цифровых активов, изучая опыт других стран в этой сфере.

Силуанов подчеркнул, что легализация криптовалют позволит защитить непрофессиональных инвесторов путем ограничения суммы вложений в этот актив.