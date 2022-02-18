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18.02.2022 12:19
Рубрика: Культура

Министр культуры и глава Роскино обсудили достижения и наметили планы

Текст: Сусанна Альперина
Завершил свою работу первый крупный кинорынок года EFM, который традиционно проходит в рамках Международного Берлинского кинофестиваля. В этом году, напомним, рынок, в отличие от 72-го Берлинале, проходил в онлайн-формате. В тот же день, 16 февраля, на очной встрече с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой генеральный директор компании Евгения Маркова отчиталась как о работе, проделанной на рынке контента, так и о том, что происходило за год, и обговорила планы на будущее.

Начали с проекта Russian Film Festival - российское кино показывается на ведущих стриминговых платформах разных стран. Роскино, по словам Марковой, в 2020-2021 годах провело проект Russian Film Festival в 23 странах, что способствовало формированию позитивного мнения о России и наших фильмах у зарубежного зрителя.

Гендиректор Роскино рассказала, что с момента старта проекта в ноябре 2020 года Russian Film Festival охватил более одного миллиона зрителей. При этом можно отметить огромный охват в Индии - более 688 тысяч человек. Также среди лидеров - Южная Корея, Австралия, Испания.

"Мы меняем восприятие российского контента, кроме того, меняем восприятие России у местных жителей. Согласно нашим опросам, 30% респондентов сказали, что стали относиться к России лучше после просмотра фестивальной программы, а 25% захотели приехать в Россию", - отметила Маркова.

Также она рассказала, что количество проектов и мероприятий, где Роскино представляло российскую индустрию, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом (и в два раза в 2020 году по сравнению с 2019-м). Таким образом число международных мероприятий, где была представлена российская индустрия, возросло с восьми до 42. Важным этапом стал запуск единого экспортного бренда Russian Content Worldwide (RCW) - именно так российская индустрия представлена сегодня на всех ключевых кинорынках и индустриальных мероприятиях.

Одно из важных направлений компании - рынок российского контента Key Buyers Event. В этом году планируется сделать два очных мероприятия - привезти ведущих международных покупателей контента в Москву, а также собрать региональных покупателей в Латинской Америке - сегодня этот регион является одним из ключевых для индустрии.

Фото: iStock
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Глава Роскино добавила, что с 2021 года по запросу киноотрасли, в частности отборщиков фестивалей, компания начала активно работать с международными фестивалями. Впервые в рамках Key Buyers Event была представлена инициатива Focus on Festivals, благодаря которой 20% представленных фильмов были отобраны в программы мировых киносмотров - это фильмы "Ничья" (режиссер Лена Ланских), "Межсезонье" (Александр Хант), "Хорошие девочки попадают в рай" (Дмитрий Месхиев), "Ника" (Василиса Кузьмина и Александр Андрющенко). В рамках кинорынка European Film Market фестивальным отборщикам был представлен второй каталог Focus on Festivals, который включает 14 проектов на разных стадиях готовности: как ready-made (уже готовые), так и work in progress (те, что еще в работе).

Евгения Маркова также сообщила, что, по мнению зарубежных байеров, российские кинопроизводители стабильно демонстрируют хорошее качество фильмов. Кроме того, за три года значительно улучшились сценарии картин и маркетинг российского контента.

Продолжается работа по продвижению российских имен, увеличению узнаваемости актеров и режиссеров на международном рынке. Развитие образовательных инициатив - также важное направление работы Роскино.

Что касается планов, в 2022 году Роскино продолжит проводить недели кино и участвовать в кинорынках и программе "Русских сезонов". Предполагается, что будет расширена география мероприятий - по сравнению с 2021 годом.

Между тем

Один из предстоящих рынков контента, где предстоит работать Роскино - Marché du Film (проходит традиционно в рамках Каннского кинофестиваля) меняет руководителя. Гийом Эсмиоль назначен соисполнительным директором Marché du Film. В этом году он будет работать в тандеме вместе с прежним директором Каннского кинорынка Жеромом Пайяром. А в следующем, 2023 году, Эсмиоль окончательно заменит Пайяра и останется единственным директором Marché du Film.

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