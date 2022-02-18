Минкультуры РФ объявило о начале отбора фильмов для предоставления господдержки

Министерство культуры РФ сделало долгожданное объявление. Начинается отбор организаций кинематографии для предоставления субсидий на производство национальных фильмов.

Сбор заявок начнется 21 февраля и продлится до начала мая, в зависимости от направления поддержки. Планируется, что фильмы, которые получат финансирование, будут определены к июню.

Конкурс на предоставление финансирования национальных фильмов ежегодно проводится по трем направлениям производства: игровое, документальное и анимационное кино. В 2022 году в игровом кино осуществляется отбор авторских и экспериментальных фильмов, фильмов социально значимой тематики, детских фильмов, проектов совместного производства с миноритарным участием России и дебютов. В неигровом - короткометражных фильмов, полнометражных, научно-популярных фильмов, фильмов совместного производства с миноритарным участием России и дебютных фильмов. В анимации - короткометражных фильмов, сериалов, также миноритарной копродукции и дебютов.

Есть и важные нововведения. Так, в 2022 году впервые определен единый максимальный размер субсидии для игровых фильмов - до 100 млн рублей на проект. Ранее допустимый размер субсидии на производство авторского фильма (до 50 млн рублей) был меньше субсидии на создание детского или социально-значимого фильма (до 70 млн рублей). Максимальный размер финансовой поддержки игрового дебютного фильма увеличен до 50 млн рублей (в 2021 году эта цифра была - 30 млн рублей).

Еще одним нововведением этого года стал отбор на завершение производства игровых фильмов для поддержки проектов, у которых съемочный период закончился или съемки находятся в завершающей стадии. Субсидия - до 30 млн рублей для одного проекта.

Для всех проектов в игровом кино, в неигровом - для дебютов полнометражных и научно-популярных фильмов, а также для анимационных короткометражных фильмов и сериалов в 2022 году будут организованы очные защиты, трансляция которых будет доступна в прямом эфире на сайте Министерства культуры.

Для анимационных сериалов защиты проектов пройдут впервые. В прошлом году - впервые в анимационном кино - проводились питчинги для дебютных фильмов.

В середине марта планируется провести онлайн-сессию вопросов и ответов о процедуре получения субсидий на производство национальных фильмов. Дата и время появятся на сайте ведомства.