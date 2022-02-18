Мишустин продлил упрощенный порядок установления инвалидности

Действующий в России временный порядок установления и подтверждения инвалидности продлен премьер-министром Михаилом Мишустиным до 1 июля. Он предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, поступают в учреждения от медицинских организаций с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

До 1 июля также продлевается упрощенный порядок определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших на производстве или имеющих профессиональные заболевания.