Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Новости

Путин рассказал, как пережил "вторжение" на Украину 16 февраля 17:21
Путин: Санкции будут вводить в любом случае 17:18
Путин: Прямо сейчас наблюдаем обострение ситуации в Донбассе 17:17
Сенаторы рассмотрят закон о повышении военных пенсий 22 февраля 17:16
Питт подал в суд на Джоли из-за российского олигарха 17:13
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР 17:12
В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности 17:11
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Беларуси 17:05
Путин: Совместные учения России и Беларуси никому не угрожают 17:02
Патрушев: Большинство мигрантов пренебрегает российскими нормами поведения 16:58
После первого периода счет в матче Россия - Швеция ничейный 16:57
В Подольске двое рабочих погибли при очистке крыши от снега 16:53
Первые подснежники расцвели в Москве 16:40
ДНР: Народная милиция ликвидировала украинских диверсантов 16:22
Погибшая от упавшей глыбы льда москвичка проигнорировала меры безопасности 16:18
Патрушев: На Урале предотвращена деятельность шести ячеек террористов 16:18
Песков: Путин вряд ли посмотрит хоккей Россия-Швеция 16:17
В Москве женщина погибла после падения наледи с крыши 16:01
В ФССП прокомментировали информацию о наложении ограничений на машины Моргенштерна 16:00
Новая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска может состояться летом 15:59
Российская федерация баскетбола начинает реализацию нового проекта 15:55
Щербакова хочет выступить на чемпионате мира в марте 15:47
Умерла актриса и певица Светлана Сорокина 15:45
Из Испании экстрадировали россиянина, воровавшего иконы 15:43
Золотов досрочно присвоил воинские звания олимпийским спортсменам-росгвардейцам 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 15:52
Рубрика: Общество

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Текст: Денис Передельский
Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA
Фото: Solar Orbiter/EUI Team/ESA & NASA

Космическая орбитальная станция Solar Orbiter запечатлела крупнейшее из когда-либо наблюдавшихся извержений солнечного протуберанца. Событие оказалось зафиксировано на одном изображении вместе с полным солнечным диском.

Фото: NASA / CXC / SAO / IXPE
В NASA показали невероятные последствия звездного взрыва XVII века

Об открытии сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA). Событие произошло 15 февраля, когда на Солнце произошел мощнейший выброс корональной массы. Солнечные частицы распространились на миллионы километров в открытый космос.

К счастью, движение корональной массы не было направлено к Земле, иначе на нашей планете могли бы произойти крупные сбои в работе энергетических систем. Самая мощная за всю историю наблюдений вспышка произошла на той стороне Солнца, которая в тот момент была дальше от Земли. Соответственно, выброс "ушел" в противоположном от нашей планеты направлении.

Он был зафиксирован, когда аппарат Solar Orbiter в плановом режиме делал изображения полного солнечного диска. Как объясняют астрономы, солнечные протуберанцы представляют собой крупные структуры, состоящие из спутанных между собой силовых линий магнитного поля. Они удерживают плотные скопления плазмы в подвешенном состоянии над поверхностью Солнца. Эти "дугообразные петли" часто связаны с выбросами корональной массы. Если они будут направлены на Землю, то смогут нанести колоссальный ущерб нашим технологиям.

Добавим, что изображение было получено с помощью камеры FSI - устройства, предназначенного для получения снимков в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне и установленного на борту Solar Orbiter. Инструмент FSI позволяет вести наблюдения за полным солнечным диском даже во время наиболее близкого прохождения орбитальной станции к Солнцу.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Путин заявил об успехах в строительстве Союзного государства
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
В Кремле объяснили внимание властей к теме нелегальной миграции
Не стало народного артиста Геннадия Юхтина
Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших