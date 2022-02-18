Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Космическая орбитальная станция Solar Orbiter запечатлела крупнейшее из когда-либо наблюдавшихся извержений солнечного протуберанца. Событие оказалось зафиксировано на одном изображении вместе с полным солнечным диском.

Об открытии сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA). Событие произошло 15 февраля, когда на Солнце произошел мощнейший выброс корональной массы. Солнечные частицы распространились на миллионы километров в открытый космос.

К счастью, движение корональной массы не было направлено к Земле, иначе на нашей планете могли бы произойти крупные сбои в работе энергетических систем. Самая мощная за всю историю наблюдений вспышка произошла на той стороне Солнца, которая в тот момент была дальше от Земли. Соответственно, выброс "ушел" в противоположном от нашей планеты направлении.

Он был зафиксирован, когда аппарат Solar Orbiter в плановом режиме делал изображения полного солнечного диска. Как объясняют астрономы, солнечные протуберанцы представляют собой крупные структуры, состоящие из спутанных между собой силовых линий магнитного поля. Они удерживают плотные скопления плазмы в подвешенном состоянии над поверхностью Солнца. Эти "дугообразные петли" часто связаны с выбросами корональной массы. Если они будут направлены на Землю, то смогут нанести колоссальный ущерб нашим технологиям.

Добавим, что изображение было получено с помощью камеры FSI - устройства, предназначенного для получения снимков в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне и установленного на борту Solar Orbiter. Инструмент FSI позволяет вести наблюдения за полным солнечным диском даже во время наиболее близкого прохождения орбитальной станции к Солнцу.