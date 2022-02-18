На маневрах "Союзная решимость" отработают контратаки с боевой стрельбой

Прикрытие войск от воздушных ударов условного противника поручено обеспечивать на маневрах "Союзная решимость-2022" белорусским частям на полигоне "Гожский". Девятый день продолжают совместно отрабатывать на территории Беларуси учебно-боевые задачи воинские части Союзного государства, информирует министерство обороны РБ.

Кроме того, белорусские механизированные подразделения участвуют в указанном регионе и в проведении контратак с использованием боевой стрельбы. А на полигоне "Брестский", уточняет военное ведомство, силы специальных операций республики отрабатывают вопросы по десантированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования.

Совместные маневры осуществляют военнослужащие двух братских стран и на "Обуз-Лесновском" полигоне. Здесь подразделения морской пехоты России и бойцы белорусских механизированных подразделений ведут учебные боевые действия на оборонительном рубеже.

Отработка задач по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника и незаконным вооруженным формированиям, сообщают новостные порталы, проводится и на участке местности "Гомель" подразделениями сил специальных операций ВС Республики Беларусь.

А на участке местности "Лунинец" ракетными подразделениями Российской Федерации осуществляется противовоздушное прикрытие войск, решаются задачи боевого дежурства по ПВО. В это же время российская штурмовая авиация отрабатывает нюансы авиационной поддержки действий войск с применением средств поражения на авиационном полигоне "Ружанский" и полигоне "Обуз-Лесновский".

Перед подразделениями специального назначения России поставлена задача на местности "Марьина Горка" осуществлять в пятницу учебные разведывательно-поисковые действия. Продолжается выполнение учебно-боевых задач и в районах "Осиповичи", "Полесский", "Мозырь", "Речица" и "Пинск", уточняет БЕЛТА.