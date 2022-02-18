На МКС испытают российскую установку для 3D-печати на орбите

Российские космонавты проведут на российском сегменте МКС эксперимент "3D-печать". Он посвящен отработке аддитивных технологий производства изделий из полимерных материалов в условиях орбиты. Для этого в июне на космическом грузовике "Прогресс МС-20" на МКС привезут 3D-принтер.

Как рассказали в Роскосмосе, постановщиком научного эксперимента выступает РКК "Энергия", разработчиком принтера - Томский политехнический университет. В настоящее время завершается создание 3D-принтера, который сможет печатать образцы и детали из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити.

Начнут эксперимент космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые полетят на станцию в марте на пилотируемом корабле "Союз МС-21". Полученные образцы 3D-печати вернут на Землю, чтобы ученые смогли сравнить их с такими же образцами, сделанными наземным 3D-принтером. Это позволит всесторонне исследовать влияние микрогравитации на 3D-печать.

Между тем 3D-печать на орбите уже развивается. Так, на Международной космической станции была напечатана костная ткань крысы, которую затем ученые планировали уже на Земле пересадить "земным" хвостатым. Печать длилась несколько дней. Постановщиков эксперимента интересуют свойства полученных в космосе материалов, то есть их способность инициировать рост ткани и то, насколько хорошо они подходят в качестве каркаса для такого роста. В будущем подобная технология может использоваться для лечения критических переломов, а также для замещения дефектов при опухолях костной ткани или окружающих мягких тканях с метастазами в кость.

Впервые подобный эксперимент провел на орбите космонавт, Герой России Олег Кононенко. Вот что он рассказал в интервью "РГ":

- При проведении первого сеанса эксперимента, который я выполнил в декабре 2018 года, была получена тканеинженерная конструкция хряща человека (хондросфер) и щитовидной железы крысы из клеток щитовидной железы животного. Если говорить строго научным языком, то впервые в мире в условиях невесомости методом магнитной левитационной сборки была успешно осуществлена формативная биофабрикация тканеинженерных конструкций. Исследование имеет неоспоримый мировой приоритет России, поскольку ранее подобные в условиях невесомости никем не проводились. Практическое применение данной технологии - изучение космической радиации. Космическая радиация негативно влияет на организм человека, особенно при полетах за пределами защитной магнитосферы Земле. Технология биопечати позволяет создавать чувствительные к радиации так называемые органы-сентинелы в качестве моделей изучения радиационных воздействий. Эти знания потребуются при выполнении дальних полетов, при планировании строительства лунных баз и создании планетарных поселений.

Специалисты Роскосмоса подчеркивают: в будущем применение отработанных аддитивных технологий позволит космонавтам на околоземных орбитальных станциях изготавливать необходимые детали и инструменты непосредственно в космосе, а не ждать их поставки на транспортных кораблях с Земли. Кроме того, 3D-печать обеспечит возможность выполнения дальних и долгосрочных пилотируемых космических полетов.