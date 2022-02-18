Народный артист РФ Геннадий Юхтин умер на 90-м году жизни

Народный артист России, советский и российский актер театра и кино Геннадий Юхтин скончался 18 февраля в возрасте 89 лет. Печальное известие передали ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

Напомним, на минувшей неделе актер был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских клиник. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля его вновь забрали в больницу с диагнозом COVID-19.

Геннадий Юхтин дебютировал в кино в 1955 году, снявшись в киноленте "Дело Румянцева". Известен ролями в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969) и других.

В 1976 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году - народного артиста РФ. В 2008 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.