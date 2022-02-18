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Текст:   Марина Трубилина 
11:22 18.02.2022

Названы пять ошибок при покупке жилья на маткапитал

Пять ошибок при использовании материнского капитала покупателями жилья назвали эксперты "Метриум".
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Сведения об остатке маткапитала будут предоставлять в один момент

1. Неправильно выбирают недвижимость и проводят сделку

Средства маткапитала можно вложить не в любое жилье, а только в то, которое соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу, реконструкции и находится в России. Приобрести квартиру в аварийном доме, апартаменты или гараж на сертификат не получится.

Часто покупатели нарушают установленный порядок действий. Желая сэкономить время, они сначала приобретают квартиру и только потом заявляют о намерении воспользоваться маткапиталом. И получают отказ.

Иногда клиенты невнимательно читают текст договора, который заключен с ошибками: там могут быть такие формулировки, как "объект приобретается из собственных средств" или "на момент подписания деньги получены продавцом в полном объеме".

2. Не выделяют доли

Квартиру или дом, купленные с использованием сертификата, необходимо в обязательном порядке перевести в общую долевую собственность всех членов семьи - супругов и детей. Эти доли нужно зарегистрировать в Росреестре в течение шести месяцев после покупки или после выплаты ипотечного кредита. В противном случае сделку могут признать недействительной и обяжут вернуть маткапитал в Пенсионный фонд.

Распространена ситуация, когда после выплаты ипотеки мать забывает выделить долю в квартире совершеннолетнему ребенку, который уже давно проживает отдельно и воспитывает собственных детей. При этом она по-прежнему обязана сделать его совладельцем этого жилья. Никакая другая квартира (например, купленная впоследствии) для этих целей не подойдет. И еще один нюанс: если со временем в семье появились другие дети, то и им семья должна выделить доли.

3. Делают собственниками посторонних

Собственниками жилья, которое покупается с использованием маткапитала, могут выступать только владелица сертификата, ее дети и официальный супруг. Если мать и отец не состоят в законном браке, мужчина не может быть в числе собственников. Кроме того, не получится включить в число владельцев также бабушек, дедушек, братьев, сестер и других родственников.

Учитывайте, что для продажи такой недвижимости в будущем понадобится разрешение не только органов опеки, но и мужа, даже если к тому моменту он станет бывшим.

4. Запрашивают налоговый вычет с маткапитала

После покупки жилья можно оформить налоговый вычет, но только за те средства, которые семья потратила из личного бюджета. Это необходимо учитывать при заполнении декларации.

Кабмин расширил список товаров, которые можно купить на маткапитал

Если налоговая инспекция по ошибке все же начисляет вычет на завышенную сумму, позже может прийти повестка из суда, куда она обратится с иском о взыскании необоснованного "обогащения".

5. Покупают жилье у супруга

Средства маткапитала нельзя использовать на покупку жилья у мужа или жены, но можно приобрести недвижимость у других родственников - например, родителей, брата, сестры и т.д. Нарушение карается очень строго: влечет уголовную ответственность и грозит сроками заключения до 10 лет. Это расценивается как мошенничество - родители таким образом пытаются обналичить материнский капитал, чтобы потратить его не по назначению.

"Не всегда семья с детьми, покупающая свое первое жилье с маткапиталом, осознает бремя, которое берет на себя, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. -. Четко взвесьте все "за" и "против", если в ближайшие годы вы планируете расширяться: продать квартиру будет очень непросто, поскольку объекты с таким обременением не пользуются спросом".

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