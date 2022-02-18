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18.02.2022 11:58
Рубрика: Культура

Не стало народного артиста Геннадия Юхтина

Текст: Наталья Лебедева
На 90-м году ушел из жизни народный артист России Геннадий Юхтин. Печальную новость ТАСС подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Накануне в СМИ появились сообщения, что актера госпитализировали в одну из столичных больниц с диагнозом коронавирус. Болезнь, к сожалению, оказалась сильнее. Геннадию Гавриловичу было 89 лет.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. В десять лет он остался круглым сиротой: отец и мать погибли во время войны. Мальчика определили в специальный детский дом для детей погибших офицеров армии и флота. Один детдом сменял другой, пока будущий актер не оказался в одном из детских домов в Поволжье. Там он нашел отдушину и дело всей свой жизни. Одна из воспитательниц в прошлом была актрисой, и она смогла увлечь мальчика театром.

Мы могли так и не узнать актера Геннадия Юхтина, если бы его приняли в военное училище, куда юный Юхтин пытался поступить после школы. Ему отказали из-за проблем со зрением, зато с первого раза приняли во ВГИК. Его однокурсниками были Юрий Белов, Руфина Нифонтова, Изольда Извицкая, Татьяна Конюхова, Надежда Румянцева, Майя Булгакова.

После ВГИКа весь курс почти целиком взяли в штат Театра Киноактера. Так началась театральная и еще более заметная кинокарьера Геннадия Юхтина. Его дебют состоялся в фильме "Чужая родня", где он играл с Нонной Мордюковой и Николаем Рыбниковым. Потом было "Дело Румянцева", эта картина пришлась зрителю по душе и принесла актеру немалый успех.

Самым любимым фильмом Геннадия Юхтина была "Весна на Заречной улице". Картину в 1956 году сняли режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев.

Геннадию Юхтину чаще всего доставались роли хороших парней - рабочих, шоферов, инженеров, военнослужащих. Но и с отрицательными персонажами он справлялся блестяще. Достаточно вспомнить его жестокого и циничного диверсанта в картине "Акваланги на дне" или его же анархиста-заговорщика в фильме "О друзьях-товарищах".

В 90-е на экране вышел сериал "Петербургские тайны", собравший у экранов миллионы зрителей. Юхтин сыграл в нем роль лакея князей Чечевинских. Позже Геннадий Юхтин рассказывал журналистам, что если бы не эта роль, ему не на что было бы жить.

Уже в 2000-х он снимался в сериалах "Глаза Ольги Корж" и "Батюшка", в фильмах: "По ту сторону волков", "Угон", "Кодекс чести", "Каменская".

И это лишь малая часть фильмов, в которых снимался Геннадий Юхтин. Если попробовать их подсчитать, то легко доберемся до сотни. Он оставил на память о себе десятки ярких кинообразов.

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